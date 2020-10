Polityka i obyczaje

Bunt na pokładzie jednostki towarzyszącej, czyli co szef Solidarności Piotr Duda myśli o nowym wicepremierze („Super Express”): „PiS przygotował nam wspaniały »prezent« na czterdziestolecie NSZZ Solidarność, oddając decyzje dotyczące pracy skrajnemu liberałowi, czyli panu Gowinowi. (…) Mówiąc po związkowemu: to jakby napluto nam w twarz. (…) ten, który jako polityk Platformy Obywatelskiej dołożył się do tych umów śmieciowych, dołożył rękę do podwyższenia wieku emerytalnego, otrzymuje Ministerstwo Pracy.