Boże Narodzenie 2020: skromnie, samotnie

Jak Polacy spędzają tegoroczne święta Bożego Narodzenia? Skromniej i samotniej. Toteż w wielu z nas odzywa się tęsknota za tym, jak było zawsze, a pierwsze życzenie, jakie przychodzi na myśl, brzmi: żeby w przyszłym roku już nie było tak, jak jest teraz.

Tegoroczne, zaburzone pandemią święta trafnie opisuje przysłowie, sparafrazowane przez poetę i satyryka Andrzeja Poniedzielskiego: Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się nie lubi.

Przez ostatnie lata wydawało się bowiem, że coraz więcej osób ujawnia znużenie obowiązkiem kilkudniowego świętowania i otwarcie wyznaje, że świąt nie cierpi. Za to prawdziwie cierpi – psychicznie i gastrycznie – z powodu rozmaitych przymusów, głównie grupowego biesiadowania i rozbudowanego świątecznego menu, zabójczo przesyconego cukrem oraz tłuszczami nasyconymi.