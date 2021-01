Tak rządzący wykorzystują pandemię, by stanowić bezprawne prawo

Prof. Włodzimierz Wróbel, kierownik Katedry Prawa Karnego UJ, o tym, jak rządzący wykorzystują pandemię, by stanowić bezprawne prawo.

EWA SIEDLECKA: – W mediach społecznościowych ludzie, w tym prawnicy, wynajdują luki w prawie stanowionym podczas pandemii, które zabrania rozmaitych rzeczy. Np.: nie wolno organizować wigilii i zgromadzeń powyżej pięciu osób, ale wolno w nich uczestniczyć. Nie mamy szacunku do prawa?

PROF. WŁODZIMIERZ WRÓBEL: – Przede wszystkim nie mamy zaufania do władzy, że wie, co robi. A także do prawa ogłaszanego na konferencjach prasowych, gdzie raz mówi się to, a za chwilę co innego.