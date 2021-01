Duda i Biden

Joe Biden stał się w jakimś sensie zastępczym prezydentem tej Polski, która nie głosowała na Dudę.

Z wywiadu Andrzeja Dudy dla TVN24 chyba największe wrażenie zrobił ten fragment, w którym prezydent, odnosząc się do szykan, jakim poddawani są niezależni prokuratorzy (delegowani, a właściwie deportowani w odległe rejony kraju), skwitował je nonszalancką uwagą, że „jeśli im się nie podoba, to mogą przecież zmienić zawód”. Rzucone lekko zdanie odsłoniło nie tylko sposób myślenia samego Dudy, ale też aksjologię całej jego formacji. Rekonstruuję: cóż z tego, że komuś dzieje się jawna krzywda, że naruszane są prawa pracownicze i zawodowa godność, że zwierzchnicy zachowują się jak właściciele niewolników – jeśli się sprzeciwiasz władzy, jedyna dobra rada to odejdź, usuń się – albo „się nie dziw”.