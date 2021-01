Czy Tusk osiodła białego konia

Głowi się nieustannie nasza opozycja nad najbardziej obiecującymi metodami doprowadzenia do politycznej zmiany w 2023 r. Co rusz pojawiają się nowe inicjatywy, ruchy społeczne i zjawiska, które pod kątem tej przydatności są analizowane. Niektóre są zupełnie nowe, inne stanowczo retro. Do tej drugiej kategorii niewątpliwie należą toczące się od kilkunastu dni spekulacje o powrocie Donalda Tuska do aktywnej roli w krajowej polityce. Parokrotnie już wydawał się nam rysować jego widok: niczym jeźdźca na białym koniu gdzieś na horyzoncie.