Polityka i obyczaje

Prezes PiS udzielił wywiadu należącej do braci Karnowskich telewizji wPolsce.pl. I nie mógł się nachwalić Daniela Obajtka. Zdaniem prezesa szef Orlenu jest: „Nadzieją nie naszego obozu politycznego, nie jakiejś grupy partykularnej, tylko po prostu Polski. Wszystkich Polaków, którzy chcą po prostu dobra naszego narodu. (…) można powiedzieć, w tym naszym zbiorze różnego rodzaju osób, które mają kwalifikacje do tego, żeby zrobić dla społeczeństwa w szerszym tego słowa znaczeniu coś dobrego, on jest taką bardzo wyróżniającą się postacią.