Jak się demaskuje patopaństwo

Rozmowa z Michałem Szczerbą z PO i Dariuszem Jońskim z Inicjatywy Polskiej, posłami Koalicji Obywatelskiej, którzy tropią afery PiS.

MALWINA DZIEDZIC: – „Lockdown obejmie tylko 1/3 Polski, reszta należy już do Daniela Obajtka” – to jeden z memów. Ale nawet żeby sprzedawać parówki na stacjach Orlenu, trzeba być powiązanym z byłym wójtem Pcimia. I to już nie żart. Co sprawa Obajtka

mówi o państwie, w którym żyjemy?

DARIUSZ JOŃSKI: – Daniel Obajtek jest dziś twarzą PiS, odzwierciedla nowe elity budowane przez Jarosława Kaczyńskiego. To człowiek, który dzięki partii bardzo szybko zrobił karierę i przy okazji się uwłaszczył.