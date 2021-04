Kto broni przemocowców

Głosami PiS, Konfederacji oraz części ludowców do dalszych prac w Sejmie skierowano forsowany przez Ordo Iuris oraz stowarzyszenie Marka Jurka projekt „Tak dla rodziny, nie dla gender”. Ustawa, która trafiła na Wiejską ścieżką obywatelską, to pierwszy krok do wypowiedzenia Konwencji o zwalczaniu i zapobieganiu przemocy domowej i wdrożenia przez polskie MSZ oraz Kancelarię Premiera jej alternatywnego odpowiednika: definiującego małżeństwo jako związek „jednej kobiety i jednego mężczyzny”, a „płeć” jako zespół cech biologicznych i genetycznych (co może skończyć się zakazem uzgodnienia płci) oraz stanowiącego, że rodzice mają prawo decydowania o udziale ich dzieci w „zajęciach mających wpływ na ich moralność”.