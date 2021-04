Bałagan szczepienny

Minister odpowiedzialny za Narodowy Program Szczepień Ochronnych przeciw SARS-CoV-2 Michał Dworczyk przyzwyczaił nas już do ciągłych zmian w harmonogramie, to dopisując, to skreślając rozmaite grupy uprzywilejowanych w kolejce po szczepionki. Ale 1 kwietnia zaskoczył wszystkich. Gigantyczny chaos nie był wcale primaaprilisowym żartem – choć początkowo wielu tak właśnie sądziło, usłyszawszy, że zwolniły się terminy szczepień dla czterdziestolatków. Według wersji ministra był to „jedynie błąd systemu”, ale bardziej prawdopodobne, że był to falstart akcji propagandowej mającej świadczyć o przyspieszeniu tempa szczepień.