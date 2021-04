Fikcyjny wicepremier

Od ponad roku borykamy się z pandemią. Ostatnie tygodnie to trzecia fala, najprawdopodobniej jej najcięższy moment. Porównawcze dane statystyczne pokazują, że pod względem liczby zgonów sytuacja w Polsce należy do najgorszych. Pod suchymi liczbami kryją się ludzkie tragedie. Można postawić tezę, że nasze bezpieczeństwo nie było w tak złej kondycji co najmniej od stanu wojennego, który wiązał się z wiadomym ryzykiem geopolitycznym. Polska ma od wielu już miesięcy nowego ministra w rządzie, który z oficjalnym tytułem: Szefa Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych, zasiada w gabinecie Morawieckiego w randze wicepremiera.