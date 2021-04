Wielka zrzutka na PiS

Skąd obóz władzy bierze pieniądze i komu je daje? Zajrzeliśmy do najnowszego sprawozdania finansowego PiS i koalicjantów tej partii. Można tam znaleźć bardzo ciekawe rzeczy.

Polityk Solidarnej Polski nie kryje irytacji: – Już straciliśmy nadzieję na to, że PiS podzieli się z nami pieniędzmi z subwencji budżetowej. To dla nas poniżające, bo na ochronę Jarosława Kaczyńskiego wydali w minionym roku prawie dwa miliony. To tyle, ile prezes już dawno obiecał oddawać rocznie naszej partii. Decydując się na przyklejenie do wyborczych list PiS, Ziobro i Gowin dobrowolnie zrzekli się budżetowych pieniędzy. W odnowionej we wrześniu umowie koalicyjnej Zjednoczonej Prawicy Kaczyński podobno zagwarantował, że się z nimi podzieli.