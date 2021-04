Co nas zżera

Kaczyński, nazywając opozycję rakiem toczącym Polskę, chce rozmyślnie, z całą perfidią, wzbudzić w społeczeństwie strach.

A więc to jednak nowotwór. Człowiek, który utrzymuje się z odwracania kota ogonem, musiał wreszcie uczciwie powiedzieć (inaczej by przecież nie umiał), na co choruje Polska. Na raka. Okrutna diagnoza, ale – jak się okazało – bezdyskusyjna. Pierwsza osoba w państwie Andrzej Duda przełknął informację w ciszy, bez komentarza. Przymierzał właśnie do ucha słuchawkę telefoniczną przed arcyważną rozmową z królem Jordanii. Druga osoba w państwie marszałek Sejmu – nic, zero reakcji. Szykowała sobie właśnie grzankę z reasumpcją.