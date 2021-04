Od 10 maja każdy będzie się mógł zapisać na szczepienie

Już wiadomo, kiedy wszyscy pełnoletni Polacy będą mogli zarejestrować się na szczepienie przeciwko covid-19. W całym kraju ruszają punkty szczepień powszechnych.

„Chcemy, aby do 10 maja każdy dorosły obywatel mógł otrzymać e-skierowanie i aby od tego dnia mógł zapisać się na szczepienie, tak aby najpóźniej do sierpnia – a mamy rosnącą nadzieję, że może to być nawet wcześniej, to zależy od liczby szczepionek przyjeżdżających do Polski – każdy obywatel mógł zostać zaszczepiony, jeżeli tylko będzie chciał” – oświadczył dziś premier Mateusz Morawiecki w punkcie szczepień w Legnicy. Przywołał przykład Wielkiej Brytanii, która z akcją szczepień ruszyła półtora miesiąca wcześniej niż Unia Europejska, a dziś notuje gwałtowne spadki liczby zachorowań na covid-19.

Do 10 maja wszyscy pełnoletni Polacy powinni mieć już wystawione e-skierowanie, co oznacza, że będą mogli zarejestrować się na konkretny termin szczepienia. „We wtorek przedstawimy szczegółowy harmonogram, kiedy poszczególne roczniki będą się mogły rejestrować” – zapowiedział minister Michał Dworczyk.

W poniedziałek ruszyła rejestracja osób urodzonych w 1968 r. Osoby, które w tym roku kończą 53 lata, mogą już rejestrować się na zastrzyk.

W drugim kwartale do Polski ma trafić ponad 4 mln więcej szczepionek, niż planowano. Zdaniem premiera dzięki temu „będziemy mogli skuteczniej walczyć o prawo do spokoju, powrót do normalnej pracy”.

Do tej pory wykonano w kraju ponad 8,8 mln szczepień. Pierwszą dawkę przyjęło 6,5 mln osób, w pełni zaszczepionych (dwiema porcjami lub jednodawkowym preparatem Johnson&Johnson) jest ok. 2,2 mln osób.

Punkty szczepień powszechnych w całej Polsce

W poniedziałek w Legnicy został otwarty pierwszy w Polsce punkt szczepień powszechnych. W sumie uruchomionych będzie 600 podobnych miejsc w całym kraju, na początek 16, po jednym w każdym województwie. W samej Legnicy tempo akcji szczepień ma teraz wzrosnąć dwukrotnie.

Punkty w miejscowościach do 50 tys. mieszkańców mają szczepić dziennie 200 osób, a miejscowościach powyżej 50 tys. – co najmniej pół tysiąca. Obecnie działa w kraju ok. 6,5 tys. punktów szczepień.

Spada liczba zakażeń i hospitalizacji

W poniedziałek resort zdrowia poinformował o 7283 nowych zakażeniach koronawirusem i śmierci 101 osób – dane mogą nie odzwierciedlać faktycznego stanu, bo w weekendy wykonuje się mniej testów. W porównaniu z poprzednią dobą spadła jednak liczba hospitalizacji i osób wymagających intensywnej terapii: w szpitalach przebywa 31 612 chorych z covid-19, pod respiratorami jest 3346 pacjentów.

Od początku epidemii w Polsce odnotowano 2 695 327 zakażeń, 62 133 osoby zmarły.