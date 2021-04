Uczeń czarnoksiężnika

Toksyczny związek Kaczyński – Ziobro jest nadzieją dla polskiej demokracji.

Zastanawiamy się w tym numerze, czy możliwe są w Polsce wcześniejsze wybory, a jeśli tak, to kiedy, w jakich okolicznościach i jakie są szanse na zwycięstwo opozycji („Albo wybory, albo gnicie”). Nie ma dziś politycznie ważniejszego i pilniejszego tematu – choć to, że takie spekulacje w ogóle są uprawnione, jest jednak czymś niezwykłym. Nawet nie minął rok od prezydenckiego zwycięstwa Andrzeja Dudy, co przypieczętowało serię sześciu kolejnych wyborczych sukcesów Zjednoczonej Prawicy.