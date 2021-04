Polityka i obyczaje

W „Rzeczpospolitej” o pułapce, w którą wpadł PiS, mówi prof. Ewa Łętowska: „Im bardziej postępował proces przejmowania niezależnych instytucji, im bardziej osamotniony trwał rzecznik, tym wyraźniej było więc go widać. (…) Im więcej zepsucia w systemie, tym wyraźniej widać, kto je wytyka”. Michał Szułdrzyński potwierdza: „Decyzja Trybunału ma jeszcze jeden skutek uboczny. Zdjęcie z urzędu Bodnara paradoksalnie, zamiast go pogrążać, daje mu najlepszy z możliwych mandatów na lidera opozycji, przepustkę do pierwszej politycznej ligi.