Zbigniew Hołdys postanowił wykorzystać swój felieton w „Newsweeku”, by zaapelować do Donalda Tuska o jasne określenie się: „czy zamierza Pan wrócić do polskiej polityki – czy nie? Otwarcie, bez kluczenia. Bez kuglowania, gadek na Instagramie »...jeszcze wróci słońce«, twitterowych aluzji »...jeszcze jedno szczepienie i idę grzeszyć« czy zaczepek w wywiadach w rodzaju »...już nie będę delikatny wobec Kaczyńskiego«. Proszę położyć karty na stół.