Minister Dworczyk przyznał na Twitterze, że scenariusz wyhamowania akcji „nie jest nieprawdopodobny”. „Jakieś sugestie?” – zapytał z rozbrajającą szczerością. Parę osób w odpowiedzi zasugerowało, by na dobry początek nie dotować antyszczepionkowców.

Akcja szczepień przeciw Covid-19 prowadzona jest teraz w Polsce pod hasłem „Ostatnia prosta”, a od 17 maja na zastrzyk mogą się rejestrować już także 16- i 17-latki. Harmonogram zapisów jest więc otwarty dla wszystkich roczników kwalifikujących się obecnie do szczepienia. „Ostatnia prosta” to jednak długa droga, w dodatku – pod górkę. Stan na końcówkę maja mamy następujący: ok. 5,5 mln osób jest w pełni zaszczepionych, czyli przyjęło obie dawki szczepionki lub jednodawkowy preparat Johnson&Johnson.