Co ma robić opozycja

Co o opozycji myśli opozycyjny elektorat? Co powinni zrobić przeciwnicy PiS, aby pokonać tę partię? Kto byłby najlepszym liderem antyPiSu? Czy do wyborów iść razem, trochę razem czy całkiem osobno? Te i inne pytania zadaliśmy w sondażu POLITYKI i Kantar Public.

Z reguły sondaże badają polityczne poglądy całej populacji. Ale czasami takie podejście nie daje miarodajnych wyników. Tak się dzieje na przykład, kiedy to zwolennicy PiS także wybierają w badaniu lidera opozycji albo wypowiadają się o najlepszych ich zdaniem opozycyjnych koalicjach mających pokonać dzisiejszy obóz władzy. Dlatego POLITYKA zleciła pracowni Kantar sondaż szczególny: na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1000 osób, które zadeklarowały głosowanie na partie opozycyjne lub jeszcze nie wiedzą, na kogo zagłosują (zbadano w tym celu polityczne preferencje blisko 2000 osób).