Piekielna patelnia

W dniu, gdy PiS ogłaszał swój Polski Ład, Platforma miała sto razy ważniejszy temat do dyskusji: Czy Borys Budka powinien zrezygnować, czy też PO powinna zrezygnować z Budki.

Wlewają nas do butelki łyżeczką przez lejek. Za chwilę szczelnie ją zakorkują i tyle z nas zostanie. Coraz ciaśniej się robi. Jakieś mordziaste zjawy zęby do mnie szczerzą, że niby robi się wreszcie miło i przyjaźnie, bo taka wspólnota w tym szkle spontanicznie powstaje. Tylko co rusz ktoś mnie w łysy łeb trąca: Panie Tym, gdzie pan się tutaj do góry wierci. Na dół, na dół, do osadu. Ale dlaczego? – pytam grzecznie, choć z lekką pretensją. Nie wiem, kochany. Tak większość zdecydowała. Demokracja to demokracja.