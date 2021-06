Jedynym maczo po stronie polskiej opozycji wciąż pozostaje Donald Tusk, od dwóch dekad najgroźniejszy przeciwnik Jarosława Kaczyńskiego.

Przypomnę jeszcze raz, co napisał Ryszard Terlecki, bo warto mieć ten cytat w rocznikach gazety: „Jeśli Cichanouska chce reklamować antydemokratyczną opozycję w Polsce i występować na mityngu Trzaskowskiego, to niech szuka pomocy w Moskwie. My popierajmy taką białoruską opozycję, która nie staje po stronie naszych przeciwników”. Wiemy, że szef klubu PiS często zachowuje się i wypowiada arogancko, ale tym razem to było wyjątkowo paskudne. Mąż liderki białoruskiej opozycji od prawie roku siedzi w ciężkim więzieniu, ona sama została zmuszona do emigracji; od sfałszowanych wyborów prezydenckich jeździ po świecie, aby upominać się o pozbawianych wolności, bitych, torturowanych fizycznie i psychicznie przeciwników reżimu.