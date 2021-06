Czerwiec, miesiąc dumy i wstydu

W tym roku lato ma być w Polsce bardziej tęczowe, bo to jednocześnie etap wygaszania pandemicznych obostrzeń.

Dla międzynarodowej społeczności LGBT+ czerwiec to zwyczajowo „miesiąc dumy”, czas celebrowania swojej seksualnej tożsamości, upominania się o prawa i wolności tam, gdzie wciąż są one ograniczane (z ang. Pride Month). Parady równości nawiązują do zamieszek w Stonewall na nowojorskim Manhattanie z 1969 r. Fala demonstracji była wtedy punktem zwrotnym w walce o status osób LGBT+ w Ameryce. I w Polsce czasem się słyszy, że potrzeba analogicznego wydarzenia, żeby los mniejszości seksualnych wreszcie się poprawił.