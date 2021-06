Kto stoi za atakiem hakerskim na Michała Dworczyka?

W nocy z wtorku na środę szef KPRM Michał Dworczyk potwierdził, że doszło do ataku hakerskiego, kilka godzin wcześniej w komunikatorze Telegram pojawiły się dokumenty polskiego rządu.

„Zostały skradzione dokumenty służbowe, które zawierają informacje niejawne i mogą być wykorzystane do wyrządzenia szkody bezpieczeństwu narodowemu RP, a także jako dowód rzekomej polskiej ingerencji w sprawy wewnętrzne Białorusi” – taka informacja pojawiła się we wtorek wieczorem na koncie facebookowym Agnieszki Dworczyk, żony szefa KPRM Michała Dworczyka. Napisano tam także, że skrzynka mailowa jej męża została zhakowana, utracony został też dostęp do konta na Facebooku. Z wpisu rzekomo autorstwa Michała Dworczyka wynikało również, że część dokumentów wyciekła do mediów i została opublikowana w serwisie Telegram. Znalazł się tam też link, pod którym można było obejrzeć skradzione dokumenty. Po kilku godzinach wpis został usunięty z konta Agnieszki Dworczyk.



Sam Dworczyk po północy potwierdził, że jego skrzynka rzeczywiście stała się celem ataku hakerskiego, doszło też do włamania na konto facebookowe jego żony, a oświadczenie, które się na nim pojawiło we wtorek, jest sfabrykowane. „Traktuję ten atak jako element szeroko zakrojonych działań dezinformacyjnych” – napisał na Twitterze. Szef Kancelarii Premiera przypomina, że od 11 lat zajmuje się kwestiami wschodnimi i aktywnie wspiera przemiany demokratyczne na terenie byłego ZSRR. Poinformował też, że powiadomił już odpowiednie służby.

Co było w udostępnionych dokumentach

Podkreślił, że informacje, które wyciekły z jego skrzynki, nie są niejawne, zastrzeżone, tajne lub ściśle tajne, choć nie ujawnił, o jakie dokumenty dokładnie chodzi. We wtorek Onet, który informacje o włamaniu nieoficjalnie w swoich źródłach w służbach specjalnych, pisał, że w udostępnionych materiałach ma znajdować się m.in. „komplet dokumentów wymaganych do zgłoszenia do wykonu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów projektu ustawy o rezerwach strategicznych”.

Miało też chodzić o dokument z Departamentu Studiów Strategicznych, napisany w sierpniu 2020 r., pt. „Ułatwienia dla osiedlenia się w Polsce Białorusinów, w tym polskiego pochodzenia”. W dokumencie zostały poruszone takie tematy jak: polityka migracyjna, mniejszość polska na Białorusi, potrzeby włączenia Białorusi do zasięgu terytorialnego ustawy o repatriacji, zainteresowania repatriacją z Białorusi do Polski w ostatnim roku czy problemy związane z repatriacją. Według informacji Onetu zhakowana miała zostać prywatna skrzynka ministra.

Cel hakerów: dezinformacja

Onet pisze, że jego źródła w służbach specjalnych podkreślają, że Michał Dworczyk jest na celowniku wschodnich służb, bo od lat zajmuje się sytuacją na Białorusi. A informacje pochodzące z włamania znalazły się na popularnym na wschodzie komunikatorze Telegram.

Z kolei serwis niebezpiecznik.pl zwrócił uwagę, że wątek na Telegramie został założony jeszcze w piątek, cztery dni temu. „I prawie codziennie dodaje nowe pliki rzekomo ze skrzynki ministra” – czytamy. „Celowo powstrzymujemy się od analizy tych plików, bo ataki na polskich polityków mają przede wszystkim na celu dezinformację, a stojące za nimi grupy często preparują ujawniane dokumenty, mieszając fragmenty informacji prawdziwych z informacjami podstawionymi i przygotowanymi tak, aby wprowadzać niepokój, chaos i dezinformację [por. To nie Suski to napisał. Jego konto zostało przejęte]. Aby dokonać wiarygodnej analizy tych dokumentów, trzeba by było znać ich oryginały. My ich nie znamy” – pisze niebezpiecznik.pl.