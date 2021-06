Los przejściowy

Kumpel z czasów szkolnych na swoje (!) 80. urodziny przysłał mi zdjęcie z Puszczy Augustowskiej.

Wyskoczył tam na parę dni. Zdjęcie jest trochę dziwne, bo Zygmuś stoi pod jakąś samotną sosną, a dookoła pustka po horyzont zwany staromodnie widnokręgiem. Tak dziś wyglądam – napisał, dodając, że to sosna, którą podobno pogłaskał papież, gdy odwiedził Suwalszczyznę. Dlatego ocalała – jak indyk w wigilię Dnia Dziękczynienia w USA. Myślałem, że to jakiś niezrozumiały dla mnie żart. Las? Puszcza? To jedno drzewo? Na wszelki wypadek zadzwoniłem do Adama Wajraka, bo zawsze do niego dzwonię, gdy coś w przyrodzie mnie niepokoi.