Z ostatniej strony

W rozmowie z portalem wiadomo.co Paweł Kowal przewiduje przyspieszone wybory w następnym roku i podkreśla: „Obóz polityczny jest w specyficznej sytuacji, bo mimo że w ciągu ostatnich lat zrobił szereg populistycznych ruchów, to nie jest w stanie wskoczyć na stałe powyżej 40 proc. [Polski Ład] To jest kampania, która ma podtrzymać to, co już mają, bo nie wygląda na to, aby mieli szanse na zwiększenie poparcia. Zresztą to, co robią, jest niespójne, bo po miesiącach antyunijnej kampanii wprowadzają wątek pieniędzy unijnych w taki sposób, aby nie przyznać, skąd pochodzą.