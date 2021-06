To nie jest kraj dla matek

Rząd stosuje metodę kija i marchewki, by nakłaniać Polki do macierzyństwa i zatrzymać zapaść demograficzną. A mimo to w ubiegłym roku urodziło się o 20 tys. mniej dzieci niż w rok wcześniej. W zestawieniu krajów według współczynnika dzietności Polska zajmuje jedno z ostatnich miejsc na świecie. Marchewka, czyli transfery finansowe w rodzaju 500+, nie działa. A kij, czyli ograniczanie dostępu do antykoncepcji i brutalne restrykcje dotyczące przerywania ciąży, jest przeciwskuteczny.

Według najnowszych badań wykonanych przez firmę SW Research i agencję Garden of Words aż 55 proc.