Efekt szmaterloka

Możliwe, że bez nas wszystko po prostu będzie się dalej rozpływać, aż rozpłynie się do końca.

Moja córka wystąpiła w przedszkolu w konkursie recytatorskim. Przypadł jej w udziale wiersz Bełzy „Katechizm małego Polaka”, który co prawda poprawiono zgodnie z płcią recytatorki i w pierwszych dwu wersach mały Polak zmienił się w Polkę małą, a orzeł biały, żeby rym był zgrabniejszy, zastąpiony został przez białą lilię, niemniej – pomyślałam – z licznych wierszy, które recytowano podczas konkursu, ten akurat był wyjątkowo nietrafiony, bo – wnioskując z rodowodu recytującej go dziewczynki, a zwłaszcza z tego, co może kiedyś poczytać o swoich rodzicach w internecie – z tą polskością to u nas pewien kłopot.