Jan Rokita dla „Sieci” komentuje „powrót Tuska”, deszyfrując go: „każdy, kto miał okazję zetknąć się w polityce z Tuskiem i potrafi jako tako czytać emitowane przez niego tzw. sygnały, dobrze wie, że jeśli Tusk deklaruje publicznie wobec kogoś albo czegoś w polityce stosunek »miłosny« albo »serdeczny« (to jego język polityczny), to znaczy, że przynajmniej w ogólnych zarysach zadzierzgnął już intrygę mającą na celu wyizolowanie i pozbawienie wpływów tego »kogoś« albo to »coś«.