Gambit Tuska. Wskrzesi Platformę?

Takiego entuzjazmu wśród polityków Platformy dawno nie było widać. Donald Tusk obudził w partii nadzieję i wiarę. To był spektakularny powrót, ale to dopiero początek.

Przez ostatnie miesiące w partii więcej było kłótni i wzajemnych pretensji niż chęci do działania. – Koledze nawet biura poselskiego nie chciało się odmalować, dopóki nie zaczęło się mówić, że Donald wraca – słyszymy. Marne sondażowe notowania (rzędu kilkunastu punktów procentowych), odpływ działaczy do partii Szymona Hołowni, brak klarownej strategii, słaba pozycja Borysa Budki, a do tego tworzony na boku PO ruch Rafała Trzaskowskiego – osłabiały partyjne morale. Wszystko zmieniło się w ostatnią sobotę, kiedy Donald Tusk na nowo objął stery partii.