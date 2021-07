Walka PiS z niezależnymi mediami toczy się z różną intensywnością i różnymi metodami od 2015 r.

Po co oni to robią? Nasze cotygodniowe pytanie tym razem zawisło nad tzw. Lex TVN, czyli wrzuconym nocą do Sejmu projektem ustawy, która, gdyby przeszła, mogłaby oznaczać koniec niezależnej telewizji TVN i jej kanału informacyjnego TVN24. Myślę, że większość naszych czytelników znajduje się w grupie 4,5 mln widzów TVN24 i „Faktów” TVN, więc o sprawie wie, bo w mediach się po tej wrzutce zagotowało. (Prawny kontekst Lex TVN Polityka 29.2021 (3321) z dnia 13.07.2021; Przypisy; s. 6