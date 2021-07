Cezary Michalski skomentował reakcje na powrót Tuska do polskiej polityki (wiadomo.co): „Ci, którzy mówią, że mają dość duopolu Kaczyńskiego i Tuska, Platformy i PiS, albo kłamią świadomie, bo mają w tym polityczny albo osobisty interes, albo też są takimi naiwniakami, że bez zrozumienia powtarzają wygodne dla Kaczyńskiego banały. (…) A ci z polityków opozycji, którzy nie są naiwni (…), sami najczęściej odpowiadają za to, że po osłabieniu PO żaden pluralizm w polskiej polityce się nie narodził.