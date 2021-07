Głębokie przekonanie

Zwalczanie, wymazywanie autorytetów, innych niż te wskazane przez władzę, to niezbędna droga do autorytaryzmu.

Widzimy, że akcja szczepień spowalnia, grzęźnie, jest coraz mniej chętnych. Ledwo 40 proc. Polaków jest dziś w pełni zaszczepionych, a poziom niezbędny dla uzyskania stabilnej odporności zbiorowej to ok. 70 proc. Raczej już tego pułapu nie osiągniemy, więc kolejna fala zmutowanych koronawirusów będzie się tą wyrwą wlewała do Polski, podtapiając w pierwszej kolejności te obszary, które leżą najniżej na skali zaszczepienia. Dlaczego do niemal połowy Polaków nie przemawiają alarmy, apele, ostrzeżenia?