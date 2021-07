Czołgi prezesa

Tysiąc pancernych Kaczyńskiego – tylu czołgistów będzie trzeba, by obsadzić 250 najnowszych amerykańskich abramsów, których zakup niespodziewanie zapowiedział wicepremier ds. bezpieczeństwa. Samo pojawienie się Jarosława Kaczyńskiego na poligonie było czymś niezwykłym, a jego słowa to kolejny szok. Jeśli umowa dojdzie do skutku, będzie to najkosztowniejszy import zbrojeniowy prawicy, która i tak już rekordowo finansuje zagranicznych producentów uzbrojenia. W dodatku zakup będzie pokryty nie z budżetu MON, ale z dodatkowego długu obronnego, dzięki emisji specjalnych papierów skarbowych na potrzeby wojska.