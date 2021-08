O naszych medalach z Tokio

Jeśli igrzyska olimpijskie mają podbudowywać narodowe ego, powinniśmy odczuwać satysfakcję. 14 medali, w tym 4 złote, to najlepszy wynik polskich olimpijczyków od igrzysk w Sydney w 2000 r. Rozbiór medalowego dorobku na czynniki pierwsze wskazuje, że polski sport olimpijski stoi dziś lekkoatletyczną monokulturą. Biorąc pod uwagę wyniki nowego polskiego wunderteamu na ostatnich mistrzowskich imprezach lekkoatletycznych, świetny występ w Tokio nie jest żadnym zaskoczeniem. Jeśli coś może dziwić, to fakt, że faworyci do medali udźwignęli oczekiwania.