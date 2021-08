Pięć pielęgniarek na tysiąc mieszkańców

Pielęgniarka w Polsce to zawód deficytowy. Proporcjonalnie mniej jest tylko na Litwie. W Polsce jest niespełna 230 tys. pielęgniarek, więc na tysiąc mieszkańców przypada zaledwie 5,2 pielęgniarki. Średnia w UE to niemal dwa razy tyle – 9,4. W dodatku średnia wieku w tym zawodzie w Polsce to 53 lata. Od początku pandemii liczba pielęgniarek spadła o 10 proc. Odeszły na emeryturę, zrezygnowały z pracy. 136 zmarło na Covid-19.

Absolwenci pielęgniarstwa w większości planują wyjazd z Polski.