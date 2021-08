Nie czarujmy się

Zaczęło się od drugiego sortu, komunistów i złodziei, w końcu zostaliśmy mordercami brata.

Rzadko mi się zdarza, ale tym razem wykrzyczałem całą prawdę: Ażeby cię w końcu...! Z głębi serca wykrzyczałem, rozrusznik też się przyłączył, nawet bardziej, niż mogłem się spodziewać. Bo to od zaprzyjaźnionego kardiologa dostałem do przeczytania wpis Morawieckiego w mediach społecznościowych: „Zbyt długo czekaliśmy na tę rewolucję godności, która przyszła wraz ze zwycięstwem PiS”. To fragmencik oczywiście, dalej były rozczulające do łez słowa o tym, jak ważna jest dzisiaj rodzina.