Obecność amerykańskich wojsk w Polsce pod znakiem zapytania

Amerykanie sięgnęli w wojnie o TVN po broń atomową. Oficjalnie zarzucili Polsce łamanie wartości NATO, a nieoficjalnie zasugerowali, że mogą wycofać część swoich wojsk. Do tej pory kwestie bezpieczeństwa i obronności były poza obszarem sporów, których w relacjach z USA w ostatnich latach przybywało. To, że Jarosław Kaczyński poszedł na konfrontację, której stawką jest status Polski w NATO i obecność amerykańskich wojsk, też jest czymś nowym. Partia, która kosztem dziesiątek miliardów dolarów i wasalizacji wobec Donalda Trumpa stawała na głowie, by utrwalić obecność żołnierzy USA, pokazuje, że już jej tak nie zależy.