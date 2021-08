Lista wstydu

Atak na wolne media jest kolejnym etapem ustanawiania w Polsce autokracji.

Takich list na przestrzeni ostatnich sześciu lat można byłoby opracować co najmniej kilka. Tych, którzy przyłożyli rękę do pisowskiego zamachu na Trybunał Konstytucyjny, niezależne sądy czy prawa kobiet. Atak na wolne media jest kolejnym etapem ustanawiania w Polsce autokracji. Ale nie udałby się, gdyby Jarosławowi Kaczyńskiemu nie pomogła grupa posłów, która dała popis wyjątkowej hipokryzji. Mowa o kukizowcach, których „antysystemowość” okazała się jedynie wyborczym chwytem, oraz dwóch parlamentarzystach, którzy do Sejmu wjechali na listach prodemokratycznej opozycji.