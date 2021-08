Zatrzymać potop

To wszystko, co robimy, robimy dla ludzi. Róbmy to więc po ludzku.

A whataboutyzm państwo znacie? No to posłuchajcie. Dawno, dawno temu radziecka propaganda na każdy zarzut wysuwany wobec Związku Radzieckiego przez Zachód odpowiadała: „Sam nie łudsze”, co w Polsce tłumaczono jako (dziś to nie zabrzmi dobrze, wiem, ale taka prawda historyczna) „A u was Murzynów biją”. Gułagi? No dobrze, a co z linczami w Ameryce? Afganistan? A co z apartheidem w RPA? Mordowanie radzieckich dysydentów? A co z Salwadorem? Można by też tę metodę nazwać „przyganiał kocioł garnkowi”.