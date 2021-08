Tańcowały dwa wirusy

Nawet Jan Rokita nie wie, jak zachęcić połowę narodu do szczepienia.

Jeden wirus to ebola i jemu podobne, a drugi to wirus „P” jak „polityka”. Oba wysoce zakaźne, agresywne i zaraźliwe. Na ebole ludzkość wymyśla kolejne szczepionki, natomiast na wirusa „P” nie ma dotychczas mądrych. Zbiera on krwawe żniwo. Ja na przykład zaraziłem się, biorąc do ręki tygodnik „Sieci”, a konkretnie artykuł Jana Rokity „Szczepionkowi technokraci w natarciu”. Młodszych czytelników informuję, że pan Rokita („Mister Twister były minister”) był cudownym dzieckiem prawicy, posłem, ministrem itd.