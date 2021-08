Bestialstwo dokonane na zwierzętach ukarane

To kolejna sprawa, która potwierdza, że okrutne traktowanie zwierząt w ubojniach jest normą.

Świnie, które nie mogły o własnych siłach (ze strachu bądź słabości) wejść po rampie do ubojni, były wleczone na łańcuchach, poganiane kopniakami i biciem po głowach. Te, które mimo uderzeń nie wykazywały żadnych oznak życia, wciągano za nogi przy pomocy wyciągarki łańcuchowej na wózek do przewozu martwych zwierząt i tak transportowano do miejsca rzezi. W taki sposób wolno postępować wyłącznie ze zwierzętami martwymi lub pozbawionymi świadomości. Sąd właśnie skazał 9 pracowników ubojni Agryf, należącej do największej na polskim rynku firmy mięsnej Animex, za znęcanie się nad zwierzętami.