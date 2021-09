Biedni Polacy patrzą na zasieki

Jakie będzie moje słowo roku 2021? Najpewniej „bezradność”.

Nie wiem zresztą, czy to prawda, czy wszyscy patrzą i widzą to samo. Drut kolczasty, rozwijany jak nić Ariadny, po której jednak do żadnego nie dojdzie się kłębka, łodzie straży przybrzeżnej, na których sól zostawia białe plamy w śródziemnomorskim słońcu, kamienista plaża pachnąca gnijącymi algami, morze, na którego falach unoszą się pomarańczowe prostokąty kamizelek, zielone krzaki, pokrzywy i nawłoć przyginająca się do ziemi, gdy wieje niespodziewanie zimny wschodni wiatr, zwiastujący sierpniowe załamanie pogody, zalany zimnym deszczem krzyż przy rozstajnej drodze w Usnarzu, Jezusek otoczony wieńcem ze sztucznych bratków.