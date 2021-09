Z ostatniej strony

Rolnicy – realny kłopot PiS-u. Kamila Baranowska w „Do Rzeczy” pisze: „O tym, jak bardzo rolnicy nie akceptują obecnego ministra, może świadczyć fakt, że (…) kiedy pojawił się pomysł, by premier Morawiecki i minister Puda odwiedzili jedno z gospodarstw w Warmińsko-Mazurskiem, trudno było znaleźć rolnika, który chciałby ich u siebie gościć, właśnie ze względu na osobę ministra. Gdy to się udało, to i tak wszystko skończyło się wpadką, gdy okazało się, że chwalone przez premiera maszyny rolnicze, ustawione wokół gospodarstwa, nie należały do rolnika, którego odwiedzał, lecz zostały wypożyczone z zewnętrznych firm”.