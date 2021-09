PiS w składzie porcelany

Jeszcze zatęsknicie, panowie, za panią Merkel.

Jak informuje kancelaria Andrzeja Dudy, PREZYDENT NIE ZABIEGA O SPOTKANIE Z PREZYDENTEM USA. Wiadomość, że polski prezydent „nie zabiega” o spotkanie z prezydentem USA to jakieś kuriozum. Duda chętnie by przyjął zaproszenie do Białego Domu, i to leży w polskim interesie, ale nie możemy tego powiedzieć, bo nie na tym polega dyplomacja. Faktycznie, nie jest to odpowiednia pora na spotkanie Biden–Duda, bo mogłyby paść trudne pytania – o TVN, wolność słowa, bezpieczeństwo amerykańskich inwestycji w Polsce itp.