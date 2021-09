Z ostatniej strony

Prof. Mikołaj Małecki z Katedry Prawa Karnego UJ w rozmowie z portalem wiadomo.co, uściśla: „W debacie publicznej często mówi się, że to Komisja zamroziła środki finansowe, że to Unia blokuje przyznanie Polsce środków. A tymczasem prawda jest taka, że to władza polityczna w Polsce zablokowała możliwość otrzymania przez nas tych środków. Wielokrotne naruszanie przez rządzących konstytucji, traktatów i ustaw sprawia, że istnieje ogromne ryzyko wielkich nieprawidłowości przy wydatkowaniu i rozliczaniu tych pieniędzy bez żadnej obiektywnej kontroli.