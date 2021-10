Z ostatniej strony

W komentarzu dla portalu wiadomo.co Cezary Michalski rozprawia się z tuzami lewicy: „Właśnie dlatego, że pomysł Tuska był celny, furiacko zaatakowali go lewicowi chłopcy z pisowskiej nagonki, czyli Czarzasty i Zandberg. Ciekawe, co im PiS obiecało za udział w tej nagonce na Tuska. Jaką ofertę Kaczyński położył na stole i co pokazał pod stołem. Jakie gwarancje bezpieczeństwa w państwie PiS, jakie oferty współudziału w łupach. (…) Tak czy inaczej, lewicy jako socjaldemokracji, jako ważnej i potrzebnej siły w obozie polskiej modernizacji w Polsce dzisiaj nie ma.