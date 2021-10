Podwyżka stóp procentowych jest niepotrzebna, ale jest

Rada Polityki Pieniężnej podjęła zaskakującą decyzję o podwyżce stóp procentowych NBP. Najważniejsza – stopa referencyjna – wzrosła z 0,1 proc. do 0,5 proc., czyli do poziomu sprzed pandemii. Jako pierwsi poczują to kredytobiorcy. Przy typowych kredytach hipotecznych rata wzrośnie o kilkadziesiąt złotych miesięcznie, trudniej będzie też pożyczyć pieniądze, bo wzrosną wymagania dotyczące zdolności kredytowej. Posiadacze lokat nie mają za to co liczyć na wzrost oprocentowania. Banki borykają się dziś z nadmiarem gotówki i nie zabiegają, by ją pozyskiwać.