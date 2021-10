Kanister prezesa

Na stacjach paliw tak wysokich cen nie widziano od 2012 r. Za litr benzyny 95 trzeba zapłacić już prawie 6 zł, podobnie drogi jest olej napędowy. Litr autogazu kosztuje ponad 3 zł. Eksperci wróżą, że niebawem możemy zbliżyć się do 7 zł za litr benzyny. Wyjaśnienie paliwowej drożyzny jest jak zwykle to samo: droga ropa plus drogi dolar, który służy do zakupów surowca. Daniel Obajtek, prezes Orlenu, państwowego naftowego monopolisty, pociesza, że paliwo mamy wprawdzie drogie, ale w Europie jest wiele krajów, gdzie płaci się więcej.