1/3 dorosłych Polaków zakaziła się koronawirusem – wynika z ogólnopolskiego badania OBSER-CO przeprowadzonego przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-PZH na przełomie kwietnia i maja tego roku z udziałem reprezentatywnej grupy Polaków. By je zrealizować, naukowcy sprawdzili m.in. u ponad 6 tys. osób obecność dwóch typów specyficznych przeciwciał: powstających na skutek przebytej infekcji wirusem SARS-CoV-2, jak i tych pojawiających się po szczepieniu przeciw Covid-19. Dzięki temu można przypuszczać, że do połowy maja co najmniej 9 mln Polaków (29,2 proc.