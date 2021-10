Osoba związana z obozem władzy (ale niezbyt przyjaźnie nastawiona do wicepremiera i ministra aktywów państwowych), zwraca uwagę na patronaty, których udziela Jacek Sasin: – Chętnie wspiera imprezy organizowane przez Fratrię, spółkę należącą m.in. do braci Karnowskich, wydawcę „Sieci” i portalu wPolityce.pl. Oni z takim patronatem bez problemu zdobywają od spółek Skarbu Państwa kasę na reklamy i sponsorowanie swoich imprez. Dla spółek ta współpraca nie ma żadnego ekonomicznego sensu, ale wiadomo, że dla PiS to polityczne korzyści.