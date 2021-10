Mazurek i etyka dziennikarska

Jeśli zawodowy dziennikarz czymś jeszcze ma się różnić od pozostałych „nadawców medialnych”, to chyba jasno określonymi zasadami, których przestrzega.

Sprawa urodzin Roberta Mazurka, na które znany dziennikarz zaprosił polityków rządu i opozycji, robiąc tym ostatnim niezłego psikusa, wzbudziła w mediach poruszenie tak wielkie i komentarze tak niezgodne ze sobą, że chyba czas najwyższy napisać jakąś nową „Etykę dziennikarską”.

Dawniej było jasne, gdzie są granice, to znaczy co wolno, a czego nie wolno dziennikarzowi. Jednakże powstanie nowego modelu komunikacji w sferze publicznej, zdominowanej dziś przez prywatne i półprywatne wypowiedzi w mediach społecznościowych, oraz czegoś, co nazywamy dziennikarstwem obywatelskim, sprawiło, że profesja dziennikarska straciła swoje wyraziste kontury.